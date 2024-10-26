الحكومة الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة ونفتخر بقدرات بلادنا الدفاعية

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن «الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة»، معربة عن فخرها بقدرات بلادها الدفاعية.

وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة «مهر» للأنباء، اليوم السبت، أن «قوة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التصدي للعدوان الصهيوني أحيت العزة الوطنية للإيرانيين».

وأشارت إلى أن «الشعب الإيراني يفتخر اليوم بالقوة الدفاعية لبلاده ويثق بها»، مناشدة المواطنين «التزام الهدوء، والابتعاد عن الشائعات، ومتابعة الأخبار فقط من وسائل الإعلام الرسمية وبيانات قوة الدفاع الجوي».

وأكملت: «ينبغي أن نعتز بقوة وسلطة شباب هذه الحدود والوطن، أنهم أحيوا العزة الوطنية للإيرانيين بأفعالهم».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.

من جهته، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الجوي الإيراني: «رغم التحذيرات الإيرانية المتكررة للكيان المجرم حول تجنبه لأي شكل من المغامرات لكنه فجر اليوم قام بخطوة تصعيدية بالهجوم على نقاط في مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، وتمكن الدفاع الجوي من صد الهجمات بنجاح رغم تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط وأبعاد الحادث قيد الدراسة».