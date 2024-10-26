راسل يتعرض لحادث في سباق المكسيك لفورمولا 1

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تعرض البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، لحادث، في الوقت الذي اشتكى فيه بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، من مشاكل في المحرك خلال التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة المكسيك الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وكان راسل، الذي سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى، اصطدم بالحاجز في المنعطف التاسع بعد بداية التجربة الحرة الثانية بـ12 دقيقة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن هذا الحادث يأتي بعد أسبوع من تعرض سائق مرسيدس لحادث في التصفيات في سباق أوستن.

وتم نقل السائق البريطاني للمركز الطبي وتوقفت التجربة التي استمرت لـ90 دقيقة -والتي خصصت ساعة منها لاختبارات إطارات بيريلي لعام 2025- لمدة 24 دقيقة بعد رفع العلم الأحمر.

وأكد فريق مرسيدس بعدها أن راسل خرج من المركز الطبي وهو بخير.

واشتكى فيرستابن من مشكلة في المحرك خلال التجربة الأولى في مكسيكو سيتي، ولكن كريستيان هورنر رئيس فريق ريد بول قال بين التجربتين إن الفريق يعتقد أنها كانت مسألة تافهة.

ويتصدر فيرستابن فئة السائقين بفارق 57 نقطة أمام البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين.

وبعد فترة قصيرة من بداية التجربة الثانية أبلغ فيرستابن عن مشكلة وتم نقله سريعا لمركز الصيانة.

وقال فيرستابن في إذاعة الفريق: "هذه الضوضاء مزعجة للغاية. لا يمكن أن تكون طبيعية".

وعاد للمضمار ولكن تم استدعاؤه مباشرة ولم يتمكن من تحقيق أي زمن.

وإذا اضطر بطل العالم 3 مرات للحصول على وحدة طاقة جديدة الآن مع نهاية الموسم سيحصل على عقوبة على شبكة الانطلاق.

ولم يشارك البريطاني لاندو نوريس في التجربة الحرة الأولى وشارك بدلا منه المكسيكي باتو أووارد.

وعاد نوريس لقيادة سيارته في التجربة الحرة الثانية، ومع اقتراب التجربة من نهايتها، قفز للمركز الخامس مستخدما إطارات متوسطة.

وسجل الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، أسرع زمن متفوقا على الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين والياباني يوكي تسنودا، سائق آر.بي.