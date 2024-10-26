حبس متهمين بحيازة 85 كيلو حشيش مخدر وبندقية في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس شخصين، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 850 طربه لمخدر الحشيش، تزن 85 كيلو جرام، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، بقصد الاتجار، وبلغت قيمة المضبوطات المالية 6 ملايين و800 ألف جنيه.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محال إقامتهما محافظة الإسكندرية، بالاتجار بالمواد المخدرة، على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وأن المتهمين لهما معلومات جنائية مُسجلة، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، ألقي القبض عليهما، أثناء استقلالهما سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهما عثر بالسيارة على المخدرات "مخبأة في مخزن سرى مُعد مسبقًا أسفلها" ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة للنقل والترويج.

وجرى تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.