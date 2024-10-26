نتنياهو ووزير دفاعه في غرفة محصنة تحت الأرض لمتابعة الهجوم على إيران

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يواف جالانت يتواجدان في غرفة محصنة تحت الأرض بمقر وزارة الدفاع لمتابعة الرد على إيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي يتولى قيادة الهجوم على إيران من ملجأ سلاح الجو الإسرائيلي.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران وسوريا بأن انفجارات قوية سمعت في إيران وقرب العاصمة السورية في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن دوي انفجارات قوية سمع في محيط العاصمة طهران، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن مصدر الانفجارات.

وقالت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إن دوي انفجارات سمع أيضا في مدينة كرج المجاورة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال، بدء تنفيذ هجوم وصفه بأنه موجه، ضد ما قال إنها أهداف عسكرية في إيران ردًّا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي عبر حسابه على منصة إكس، إن قواتهم على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا حيث تتابع التطورات من إيران ووكلائها، وفق تعبيره.

وأوضح أنه يتم إجراء تقييم متواصل للوضع وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية.

وكانت إيران قد أطلقت أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، في هجوم اعتبرته انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.