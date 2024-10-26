أحمد صيام معلقا على أزمة فيلم آخر المعجزات: لم يمنع لي عمل طوال مشواري الفني

علق الفنان أحمد صيام، على قرار منع عرض فيلمه الروائي القصير "آخر المعجزات"، بافتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وقال "صيام"، لـ"الشروق": "لا أعرف حتى هذه اللحظة سبب المنع، فلم يحدث طوال مشواري الفني الممتد لسنوات طويلة، والذي قدمت خلاله مئات الأعمال الفنية، أن تم منع عمل شاركت فيه من العرض، أضف لهذا أنني مندهش من القرار، فالفيلم لا يتعرض لأي قضايا سياسية أو أخلاقية أو دينية، أو أي محاذير رقابية، حتى يواجه اعتراض من أي نوع".

وأضاف: "قصة الفيلم رائعة، وانجذبت لها من اللحظة الأولى، وكنت سعيد بخوض هذه التجربة، التي تمنيتها منذ فترة، حيث كنت أريد المشاركة في فيلم روائي قصير، لا يتعدى زمنه النصف ساعة، لتقديم جرعة فنية درامية مكثفة وسريعة، مثل الكبسولة التي تعطي مفعولًا في وقت قصير، ووجدت ضالتي في آخر المعجزات، عن قصة الكاتب العالمي نجيب محفوظ، ومع المخرج عبد الوهاب شوقي، هذا الشاب الجميل المثقف، الذي أشهد له بالكفاءة والتميز والاحتراف والالتزام، كما أنه مخرج مثقف جدا فنيا، وقد عكف على التحضير لفيلمه حوالي 3 أعوام وبذل جهدًا كبيرًا حتى ينهيه بشكل أكثر من رائع".

وكشف عن عدم تواصله مع مخرج الفيلم بعد قرار منعه من العرض: "للأسف لم يحدث، حيث انشغلت في التصوير حاليا، وكان آخر اتصال معه قبل افتتاح مهرجان الجونة بـ48 ساعة، حيث اتصلت به لأعتذر له عن عدم استطاعتي حضور عرض الفيلم لانشغالي، ثم فوجئت بقرار المنع، وشعرت بصدمة كبيرة، فكم مرة في عمر الفنان يعرض له فيلم بافتتاح مهرجان كبير مثل الجونة السينمائي؟".

يذكر أنه كان من المقرر عرض فيلم "آخر المعجزات"، أول أمس الخميس، في حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي؛ لكن فوجئ صناع الفيلم بمنع عرضه دون إبداء أي أسباب، وتردد أنها أسباب رقابية، والتزمت الرقابة بالصمت، حيث رفض الرقيب دكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية التعليق.

كما اكتفت إدارة المهرجان بالإعلان عن اسم الفيلم البديل لعرضه بالافتتاح، والإشارة إلى أن "آخر المعجزات" تعذر عرضه، فيما خرج منذ ساعات قليلة، مخرج الفيلم عبد الوهاب شوقي عن صمته ليعبر عن رد فعله على قرار منع عرض الفيلم، وذلك في منشور طويل نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

كما تحدث مخرج "آخر المعجزات"، عن كواليس تحضيره له والوقت الطويل الذي استغرقه، وعبر عن المشاعر التي تجتاحه، وهو المنشور الذي أثار حالة تعاطف كبير معه.

يشار إلى أن الفيلم مأخوذ عن قصة "معجزة" وهي من ضمن المجموعة القصصية "خمارة القط الأسود" للكاتب الراحل نجيب محفوظ، الصادرة عام 1969، وينتمي للأفلام الروائية القصيرة، ومدته 20 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم حول "يحيى"، وهو محرر في قسم النعي، يوبخه مديره بسبب خطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف، ليهرب يحيى إلى إحدى الحانات، وفي تلك الأثناء يتلقى مكالمة مفاجئة من الشيخ المتوفي نفسه، والفيلم من بطولة خالد كمال، وأحمد صيام، وعابد عناني، فيما تشارك غادة عادل كضيفة شرف.