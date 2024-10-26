منظمة الطيران الإيرانية: إلغاء كافة الرحلات الجوية حتى إشعار آخر

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني في إيران إلغاء الرحلات الجوية على كافة المسارات حتى إشعار آخر.



وأضاف المتحدث جعفر يازرلو: "سيتم إبلاغ الركاب الذين اشتروا التذاكر عن استئناف الرحلات عبر شركات الطيران".

يذكر أنه في حوالي الساعة 2:15 من فجر يوم السبت بالتوقيت المحلي (10:45 مساء الجمعة بتوقيت غرينتش)، سُمعت بعض الأصوات القوية كالانفجارات، خاصة في غرب طهران.

وفي حوالي الساعة الخامسة صباحا، سُمعت أصوات نيران الدفاعات الجوية في مناطق شرق ووسط طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات قوية في أطراف العاصمة طهران سمع دويها زهزت بعض المناطق المحيطة بالعاصمة، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الانفجارات أو الجهات المتسببة فيها حتى الآن.

وأعلنت إسرائيل بدأ هجومها على إيران في وقت مبكر من صباح يوم السبت ردا على هجومها الصاروخي الباليستي الضخم في الأول من أكتوبر.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن الهجوم نُسق مع الإدارة الأميركية وتم إعلامهم بذلك قبل بدء الهجوم.