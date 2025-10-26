نتنياهو: إسرائيل ذات سيادة والعلاقة مع أمريكا شراكة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الشهر الماضي شهد انتشار «ادعاءات سخيفة» بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف خلال كلمته في بداية الاجتماع الأسبوعي، اليوم الأحد، أن «إسرائيل دولة مستقلة ذات سيادة، ومسئولة عن سياستها الأمنية»، مؤكدًا أن العلاقة مع أمريكا «شراكة».

وأشار إلى ملف القوات الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، زاعمًا أن «إسرائيل ستحدد القوات التي لا تقبل بوجودها».

وأكمل: «لسنا مستعدين للتسامح مع أية هجمات ضدنا، وسنعمل على إحباط أي مخاطر تهددنا، ولن نطلب موافقة أحد على ذلك».

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إن إسرائيل ليست ضمن وصاية الولايات المتحدة، مجددا انتقاده لمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي حديث إذاعي اليوم الأحد، أضاف بن غفير: «أقدر الرئيس ترامب كثيرا، ولكن نحن دولة ذات سيادة مستقلة ولسنا تحت وصاية واشنطن»، مكررا هجوما سابقا على الإدارة الأمريكية.

والخميس الماضي، انتقد بن غفير حديث ترامب عن الإفراج عن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، مؤكدًا أن «إسرائيل لن تفرج عنه ولن تمكنه من حكم غزة».

وجاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي لمجلة «تايم» قال فيها إنه «سيتخذ قرارا» بشأن الطلب من إسرائيل إطلاق سراح مروان البرغوثي.

وأضاف ترامب في المقابلة: «الفلسطينيون لا يمتلكون قائدا حاليا، ومعظم القادة السابقين قتلوا رميا بالرصاص، وهذا المنصب لم يعد مرغوبا فيه في الوقت الحالي».