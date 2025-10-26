شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «إسرائيل ليست صاحبة سيادة كاملة»، قائلا: «لا أحد يصدق أن إسرائيل لديها سيادة أو إرادة كاملة».

واستشهد خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» بتوجيهات القوى الدولية ذات التأثير، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ساعة واحدة من لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وجه له أمرًا «لا ضم»، في إشارة رفض ضم الضفة الغربية.

وأكد أن هذا التحول لم يكن ليحدث لولا أن الولايات المتحدة والعالم الغربي، الداعم لإسرائيل «بشكل أعمى» توصلا إلى قناعة بأن إسرائيل «ألحقت بالغ الأذى بصورتها، وبصورة ما يسمونه القيم الغربية والأوروبية».

ورأى أن عملية السابع من أكتوبر جاءت «على طبق من فضة» للدول الأوروبية، التي تدعم إسرائيل بشكل «أعمى»، لكي تترك لإسرائيل «الباب على الغارب» لشن حربها الوحشية.

وأضاف أن إسرائيل تصرفت «بوحشية ودون أي اعتبار للقانون الدولي أو للإنسانية، إلى حد ارتكاب جرائم حرب، وللأسف أمريكا لا تراها».