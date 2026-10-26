شبكة إسبانية: قطاع التكنولوجيا يواجه نقصًا في الكفاءات رغم ارتفاع الرواتب

يواجه قطاع التكنولوجيا في إسبانيا صعوبات في استقطاب الكفاءات المؤهلة، رغم بلوغ متوسط الرواتب السنوية الإجمالية نحو 47 ألفًا و300 يورو، إذ أقرت 90.4% من الشركات العاملة بالقطاع بأنها واجهت صعوبات في التوظيف خلال العام الماضي، فيما قالت 54.3% منها إن هذه المشكلة تتكرر بانتظام.

وذكرت شبكة (SUR) الإسبانية، الصادرة باللغة الانجليزية، أنه رغم نقص الكفاءات، لا تعتزم الشركات تقليص خطط التوظيف؛ إذ توقعت قرابة نصف الشركات زيادة عدد العاملين لديها خلال عام 2026، بينما رجحت 44.6% الإبقاء على مستويات التوظيف الحالية، في حين درست 6.5% فقط خفض أعداد الموظفين.

وارتفعت الرواتب في القطاع بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مع تفاوتها بحسب حجم الشركات والوظائف؛ إذ بلغ متوسط الرواتب في الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 100 نحو 50 ألفًا و700 يورو سنويًا، مقارنة بمتوسط أقل في الشركات الأصغر.

ونقلت الشبكة عن بياتريس جارسيا كيسموندو، مديرة سياسات المواهب والتحول الرقمي في رابطة شركات التكنولوجيا والابتكار الرقمي الإسبانية (أميتيك)، قولها إن البيانات تؤكد أن القطاع يوفر فرص عمل مستقرة ورواتب آخذة في الارتفاع، لكن نقص الكفاءات المؤهلة لا يزال العقبة الرئيسية أمام نموه، مشددة على ضرورة تعزيز التدريب وتشجيع مزيد من الأشخاص، ولا سيما النساء، على الالتحاق بالمهن الرقمية.