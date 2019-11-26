أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن صالح المديفر أن القيمة الكلية المتوقعة للثروة المعدنية في المملكة تتجاوز 4.8 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار).

وأضاف أن مجال التعدين السعودي شهد مؤخرًا تحولًا كبيرًا وواسع النطاق، مشيرا إلى أنه "تم إطلاق استراتيجية تعدين سعودية جديدة تهدف إلى بناء وتطوير قطاع التعدين، ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 176 مليار ريال، ورفع العوائد المالية للقطاع إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى توليد أكثر من 200 ألف وظيفة إضافية".

وأكد، في كلمة له يوم الاثنين بمؤتمر المعادن والمال المنعقد في لندن، ونشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" على "الاتجاه لزيادة الإنتاج في ظل الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعدين من الحكومة".

وتابع أنه "تم تحديد مجموعة من المبادرات لتحقيق أهداف الاستراتيجية تحت ثلاثة محاور: توفير البيانات الجيولوجية وتسريع الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات".

ولفت إلى أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي يُعد من أكبر وأضخم المبادرات التي تهدف إلى توفير البيانات الجيولوجية عالية الجودة والموثوقية لصخور الدرع العربي لدعم الاستثمار في عمليات الاستكشاف وجذب الاستثمار في مجال التعدين من خلال تنفيذ مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية وخرائط جيولوجية لمساحة تبلغ حوالي 700 ألف كيلو.