قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القبور ليست أماكن للشياطين، ولا يوجد دليل من الكتاب والسنة يفيد بتواجدهم بها، على حد ذكره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الاثنين، أن الشيطان يغوي الأحياء وليس الأموات، كما أن مكانه المعصية ليس لقوله تعالى: «لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»، متابعًا: «لو في شيطان عاوزين نقوله يلا انزل الشغل دلوقتي نقوله يروح فين؟ هيروح مكان التقوى، هتلاقيه موجود في الجامع لإن شغله هناك، لكن لو في البار هيعطلهم لإن كل اللي هناك زي الفل بالنسبة له هو»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن «تواجد الشيطان بالأماكن الخربة شيء كتبه المخرفون أصحاب كتب الجن»، مردفًا: «ليه هيخاف من ريحتي، هيتضايق من الزحمة، مش هيلاقي حتة يبات فيها، هيلقى باب الشقة مقفول فهينزل في الخرابة؟ حتى لو الناس فكرت هتسخر من نفسها في هذا التفكير، الشيطان يقعد في القصور والفيلات والمنتجعات ويهيص ويشهيص»، وفقًا لوصفه.