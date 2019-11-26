 بنيت على الطراز الروسي بمساحة 20 ألف متر.. أكبر حلبة للتزلج على الجليد في أوروبا - بوابة الشروق
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بنيت على الطراز الروسي بمساحة 20 ألف متر.. أكبر حلبة للتزلج على الجليد في أوروبا


نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 5:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 5:52 ص

داخل مركز معارض عموم روسيا في موسكو، افتتحت أكبر حلبة للتزلج على الجليد في أوروبا، وأوضح تقرير قناة الغد، أن الحلبة مبنية على الطراز السوفيتي، وتبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، في حين أنها تستطيع استقبال 5 آلاف متزحلق.

وأضاف التقرير أن الحلبة تتميز بشكلها غير التقليدي فهي تتكون من طرقات ما يسمح للمتزلجين باستكشاف الأماكن المحيطة بها.

وأشار التقرير أنه كثيرًا ما يستخدم هذا المكان المميز لتقديم العروض الموسيقية والرياضية وإجراء الفعاليات الاحتفالية المختلفة.

هذه الحلبة يزورها خلال فصل الشتاء نحو 1.5 مليون شخص.


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