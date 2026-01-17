جمعية أكاديمية أمريكية تعتمد مصطلح «حرب إبادة» لوصف جرائم إسرائيل في غزة

ذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، صباح اليوم السبت، أن جمعية اللغة المعاصرة الأمريكية (MLA) صادقت على اعتماد مصطلح «حرب إبادة» لوصف الجرائم التي ارتكبتها «إسرائيل» خلال الحرب على قطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذه الحرب جرت بغطاء ودعم أمريكيين واضحين.

ونقلت وكالة «شهاب»، عن الصحيفة قولها إن قرار الجمعية تضمن أيضًا اتهام إسرائيل باستغلال مصطلح «معاداة السامية» بشكل سلبي، بهدف إسكات الأصوات الرافضة للحرب، ولا سيما في الشارع الأمريكي والجامعات الأمريكية.

ووصفت إسرائيل اليوم، قرار الجمعية بأنه «وقح»، في ظل تصاعد القلق داخل الأوساط الرسمية «الإسرائيلية» من احتمال ترسيخ مصطلح «حرب الإبادة» في الوعي العام لدى الشارعين الأوروبي والأمريكي، لما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على صورة «إسرائيل» ومكانتها الدولية مستقبلًا.

ويذكر أن استخدام هذا المصطلح قد يُفشل أي محاولات إسرائيلية لتحسين صورتها الخارجية، خاصة في ضوء تقارير دولية تشير إلى تزايد عزلتها ووصفها بأنها «شريرة العالم»، لا سيما وأن قرار الجمعية يتقاطع مع دراسات حديثة أظهرت تراجع مستوى التأييد لإسرائيل داخل الشارع الأمريكي بين أنصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري، محذّرةً من أن الخطر الأكبر يتمثل في امتداد هذا التراجع إلى أوساط مؤيدي الحزب الجمهوري والتيار الإنجيلي، الذي يُعد من أبرز الداعمين التقليديين لإسرائيل في الولايات المتحدة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية، قطعا فوريا للعلاقات مع وكالات أممية ومنظمات دولية، وذلك على خلفية موقفها من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشمل القرار الإسرائيلي قطع العلاقات مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، وأرجعت الوزارة ذلك إلى أن «المكتب أدرج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء عام 2024، إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام».

وكذلك شمل القرار هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعوى «تجاهل المنظمة عمدا جميع حالات العنف الجنسي المرتكبة ضد الإسرائيليات في 7 أكتوبر 2023»، على حد ادعاء الوزارة الذي نفت حركة المقاومة «حماس» مرارا صحته.

وتضمن القرار الإسرائيلي أيضا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وكذلك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إضافة إلى كل من «تحالف الأمم المتحدة للحضارات» وبرنامج الأمم المتحدة للطاقة والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية.

وشنت قوات الاحتلال بدعم أمريكي في 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما تقيد إسرائيل بشدة إدخال المواد الغذائية والأدوية المستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.