ألمانيا تعلن تمديد الإغلاق الجزئي حتى 20 ديسمبر

قال راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، بعد يوم من المحادثات بين مسؤولي الولاية والمسؤولين الاتحاديين، إن الإغلاق الجزئي في ألمانيا لمنع انتشار فيروس كورونا سيتم تمديده حتى 20 ديسمبر المقبل.