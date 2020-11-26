 ألمانيا تعلن تمديد الإغلاق الجزئي حتى 20 ديسمبر - بوابة الشروق
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ألمانيا تعلن تمديد الإغلاق الجزئي حتى 20 ديسمبر

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 12:02 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 12:02 ص

قال راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، بعد يوم من المحادثات بين مسؤولي الولاية والمسؤولين الاتحاديين، إن الإغلاق الجزئي في ألمانيا لمنع انتشار فيروس كورونا سيتم تمديده حتى 20 ديسمبر المقبل.


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