نفوق 97 حوتا طيارا والقتل الرحيم لـ28 آخرين في جزر شاتام النيوزلندية

نفق 97 حوتا طيارا على شواطئ شاتام، 800 كيلومتر شرقي نيوزلندا، في عملية جنوح جماعي، بينما يجرى القتل الرحيم لـ28 حوتا آخر.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الهيئة النيوزلندية لحماية الحياة البرية، أن 3 دلافين آخرين نفقت، بينما يجرى إعدام 3 منها.

وقال تجيمي ويلش، مسؤول الهيئة في شاتام، إن الجنوح وقع بين السبت والأحد في شاطئ وايتانكي، بينما حال بعد المنطقة عن الأراضي النيوزلندية دون سرعة التدخل.

وذكرت الهيئة أن عمليات القتل الرحيم تجرى لتخفيف آلام الحيتان من الاختناق واضطراب الموج وهجمات القروش البيضاء التي تأتي سريعا عند حوادث الجنوح الكبيرة.

وأوضحت الهيئة أن شاتام من أشهر بقاع الجنوح الجماعي، إذ شهدت أكبر تلك الحوادث بنيوزلندا عام 1918 بنفوق 1000 حوت.

وتشهد نيوزلندا سنويا نفوق نحو 300 بين الحيتان والدلافين على شواطئها لأسباب غير محسوم الجدل حولها، بين تغير المناخ ومرض الحيتان وعدم وضوح طرق الهجرة.