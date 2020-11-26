أعرب اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، عن سعادته لفوزه بجائزة التميز الحكومي كأفضل محافظ بالوطن العربي، قائلًا: «الجائزة تعتبر جائزة للدولة المصرية على انجازاتها خلال الفترة الماضية».

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أنه تم ترشيحه من مجلس الوزراء لجائزة أفضل محافظ، متابعًا: «مكنش في تقديري الشخصي إني هفوز».

وذكر أن الجائزة تعتبر تتويج لانجازات الدولة في محافظة بورسعيد، كمنظومتي التحول الرقمي، والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المشروعات القومية في المحافظة، ومجهودات المحليات في تطوير الشوارع وتجميل الحدائق.

وأشار إلى أنه بتلقيه الجائزة تزداد المسؤولية في انجاز مزيد من المشروعات القومية والمحافظة عليها، باعتبار أن المحافظة أصبحت قبلة الاستثمارات العالمية.

وشملت جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى، جائزة أفضل وزير عربي، حصدتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، حصدها مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وأفضل محافظ عربي، حصل عليها اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، وأفضل موظفة حكومية عربية، حصلت عليها نهى أحمد السيد.

