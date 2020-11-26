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فيديو.. أستاذ اقتصاديات الأوبئة: التنافس على لقاحات فيروس كورونا يشمل شقا سياسيا

أمل محمود
نشر في: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 2:42 ص | آخر تحديث: الخميس 26 نوفمبر 2020 - 2:42 ص

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة، إن التنافس على لقاحات فيروس كورونا يشمل شق سياسي، إذ تهدف الدول من ورائه أن تصبح رائدة، ولديها السبق العلمي في إنتاجه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الأربعاء، أن السباق التسويقي لشركات الأدوية المنتجة للقاح كورونا، يهدف إلى الربح رغم إعلانهم تغاضيهم عن نسبة كبير منه.
وأوضح أن الدولة التي ستستطيع إنتاج كمية أكبر من اللقاحات، والقضاء على فيروس كورونا، ستنمو اقتصاديًا، مضيفًا أن ما صدر عن الشركات المنتجة مجرد بيان صحفي، وليست أبحاث إحصائية يمكن من خلالها المقارنة واختيار الأفضل من بين الأحد عشر لقاح المعلن عنهم.
وتوقع توافر اللقاحات بمصر في مارس أو بعد ذلك بعدة أشهر، مشيرًا إلى فعالية جميع اللقاحات المعلنة، واختلافها من حيث درجة التخزين وتقنية عملها يعد ميزة وأمر جيد.
https://www.youtube.com/watch?v=bX_M5ayhhuI&feature=share&fbclid=IwAR3L3VVnQvVIqgUNAmlPbXuACKiqIA91vufCVDGk0lcjxHoR4Itb0M83Xrg

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