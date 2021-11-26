تراجع حاد في أسعار النفط مع تزايد المخاوف بشأن اكتشاف سلالة جديدة من كورونا

شهدت أسعار النفط تراجعا حادا اليوم الجمعة في ظل تزايد المخاوف بشأن التداعيات المرتقبة لاكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا على توقعات الطلب وهو ما قد يحدث اضطرابا في أسواق النفط العالمية.

وانحفضت العقود الآجلة للنفط في بورصة نيويورك للسلع إلى ما دون 74 دولارا للبرميل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي بنسبة تصل إلى 1ر5%، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى اكتشاف المتحور الجديد من كورونا إلى قيام العديد من الدول بوقف السفر من دولة جنوب إفريقيا وبعض الدول المجاورة لها. وقد شهدت الأسواق العالمية عمليات بيع مكثفة للنفط مع لجوءالتجار إلى الأصول الآمنة.

ويأتي الانحفاض الكبير في أسعار النفط قبل الاجتماع المقبل لدول أوبك وحلفائها في تجمع أوبك بلس لمراجعة السياسة الإنتاجية للتحالف خلال شهر كانون ثان/يناير من العام المقبل.