 خالد الصاوي يقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ويداعب الحضور - بوابة الشروق
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خالد الصاوي يقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ويداعب الحضور

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 9:33 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 9:33 م

قدّم الفنان خالد الصاوي، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحرص الصاوي، على مداعبة الحضور بأن ألقى عليهم "الكاب" الذي كان يرتديه فور دخوله لتقديم الحفل.

وتحدث الصاوي عن أهمية التنوع في السينما المصرية التي استوعبت الاختلافات في الثقافات والطبقات والجنسيات.

وانطلقت مساء الجمعة، فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي وتستمر حتى الخامس من ديسمير المقبل، بمشاركة فنيين وسينمائيين من أكثر من 63 دولة.

وتشهد الدورة الحالية تكريم الفنانة نيللي بمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، والفنان كريم عبد العزيز بمنحه جائزة "فاتن حمامة للتميز".

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