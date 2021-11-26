الاتحاد الأوروبي: تعليق رحلات الطيران من 7 دول بمنطقة الجنوب الإفريقي لاحتواء سلالة كورونا الجديدة

وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تعليق رحلات الطيران من سبع دول بمنطقة الجنوب الإفريقي، من أجل احتواء سلالة جديدة ربما تكون أكثر خطورة لفيروس كورونا، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر دبلوماسية.

واقترحت المفوضية الأوروبية تفعيل ما يطلق عليه بآلية "مكابح الطوارئ" لقواعد السفر المشتركة للتكتل بشأن فيروس كورونا في وقت سابق اليوم الجمعة. وتم التوقيع على الخطوة من جانب الدول الأعضاء في غضون ساعات.

وقالت المصادر إن الدول المعنية هي بوتسوانا وإسواتيني، ليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ووفقا للاتفاق الذي أكدته الرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي على تويتر، يجب أيضا أن يخضع المسافرون من تلك الدول لمتطلبات حجر صحي واختبارات صارمة.

ولا يزال الأمر متروكا للدول الأعضاء أن تنفذ فعليا التغييرات من الناحية العملية، على الرغم من أن الكثير قد أعلن بالفعل عن خطوات مشابهة أو خطط لها في الأربع والعشرين ساعة الماضية.