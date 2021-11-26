اتحاد عمال مصر: احتفالية طريق الكباش تجسد عظمة وعراقة الحضارة المصرية

أكد النائب خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية وعضو مجلس الشيوخ ، أن الاحتفالية الأسطورية المهيبة لطريق الكباش، أقدم ممر تاريخي بالعالم، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تجسد عظمة وعراقة الحضارة المصرية الممتدة على مدى آلاف السنين، ويعكس اشعاعها الحضاري على شتى بقاع العالم .

وقال خالد عيش - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - إن هذا الافتتاح الضخم لا يقل أهمية عن المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي ، ويعكس حرص الدولة المصرية، على استعادة الاهتمام بالحضارة الفرعونية بالتوازي مع المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في كل أنحاء البلاد في مزج بين إنجازات الماضي والحاضر.

وأضاف أن إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام ، يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك يجعل الأقصر بذلك أكبر متحف مفتوح في العالم يبهر عشاق التاريخ ومحبي الحضارات القديمة.

من جهته.. قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، إن طريق الكباش يأتي في إطار عملية تطوير وتحديث كبرى وشاملة شهدتها محافظة الأقصر مؤخرا ، منها العديد من المشروعات التي جعلتها من أهم المقاصد السياحية، الآمنة النابضة بالحياة كطريق المواكب الكبرى المعروف إعلاميا بـ"طريق الكباش"، ومشاريع: الهوية البصرية، وتطوير الكورنيش ومرسى الأقصر، وإعادة تهيئة مرسى الفنادق العائمة بالأقصر.

وأكد أن هذه الافتتاحات والاحتفالات التاريخية ليست فقط ترويج للسياحة ، وإعادة الآثار المصرية إلى أبهى صورها ، بل هي أيضا توفير لفرص العمل ،وخدمة مشروع التنمية الشاملة الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي .