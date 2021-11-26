أعلنت الفلبين اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية القادمة من عدة دول في منطقة إفريقيا الجنوبية، وذلك على خلفية سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي انتشرت مؤخرا في جنوب إفريقيا.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بمكافحة فيروس كورونا وافقت على تعليق الرحلات الدولية الواردة من عدة دول حتى 15 ديسمبر المقبل بسبب مخاوف من السلالة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الدول هي جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت أمس الخميس حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية مؤقتا اعتبارا من اليوم بسبب ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، كما أعلنت العديد من الدول الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة للمملكة المتحدة.