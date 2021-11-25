إصدار طوابع بريد تذكارية تخليدا لافتتاح طريق الكباش

وزير الاتصالات: إصدار الطوابع في ضوء تضافر الجهود لتوثيق هذا الحدث العالمي البارز

وزير السياحة: نشكر وزارة الاتصالات وهيئة البريد على تخليد الحدث بإصدار طوابع بريد تذكارية

البريد: الطوابع مزودة بتقنية "QR Code" لتمكين الحصول على المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التى تم إصداره فيه

في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشاركة وزارة السياحة والآثار في توثيق حدث افتتاح طريق الكباش بمدينة الاقصر؛ أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية QR Code"" لتخليد هذه المناسبة الهامة التي تعد محط أنظار العالم.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إصدار مجموعة الطوابع التذكارية لتوثيق افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، ذلك الممر التاريخي الذي يعد من أهم المعالم الأثرية في العالم.

تأتي هذه الخطوة في إطار الدور الحيوي للبريد المصري في تخليد المناسبات والأحداث الوطنية العظيمة، وفي ضوء تضافر الجهود لتوثيق هذا الحدث العالمي البارز.

وأشار طلعت إلى أن حدث افتتاح طريق الكباش الذى يربط معابد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبًا يعكس عراقة مصر وحرصها على الحفاظ على ارثها الآثرى وتجديده من خلال إحياء أقدم ممر تاريخي.

كما يتم من خلاله نقل صورة حضارية من صعيد مصر على نحو يمزج بين أصالة الماضي وعبقرية الحاضر، خاصة وأن الافتتاح يتواكب مع الإعلان عن تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم.

ووجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد على إصدار طوابع بريد تذكارية لتخليد حدث افتتاح طريق الكباش والذي يحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا الى أن هذا الحدث يستهدف الترويج للأقصر كمنتجع سياحي متكامل فى ضوء الجهود المبذولة لتنشيط السياحة وإبراز مقومات مصر السياحية.

من جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن افتتاح طريق الكباش حدث تاريخي انتظره العالم أجمع؛ لمشاهدة الاحتفالات التى كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام في قلب طريق الكباش الفرعوني، التي كانت تتم بصفة دورية كل عام على أرض الأقصر ويتم خلالها تنصيب الملوك أو الاحتفال بالمناسبات الهامة.

وأوضح أن الهيئة القومية للبريد بادرت بالمشاركة في هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية، مزودة بتقنية "QR Code" ليتمكن هواة الطوابع والمتابعون من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التى تم إصداره فيها، عبر ربط الطابع بشبكة الإنترنت، ضمن خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البريد المصري حاليا، حيث تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي في جميع الإدارات والقطاعات والخدمات التي يقدمها.

جدير بالذكر أن مجموعة الطوابع التذكارية مكونة من ثلاثة طوابع، مقاس كل طابع منها (٣ سم X ٥ سم) بقيمة ٥ جنيهات لكل طابع، أوفست متعددة الألوان، ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية "QR Code".