البنك الأهلي يحقق فوزا دراماتيكيا أمام المقاولون العرب في الدوري

حقق البنك الأهلي فوزًا مثيرًا ودراماتيكي بنتيجة 2-1 على حساب ضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب عبد الرحمن خالد جبنة، متوسط ميدان المقاولون العرب، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخل عنيف على لاعب البنك الأهلي في نهاية الشوط الأول.

بعد شوط أول سلبي، تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 58 عن طريقة كرة مخادعة من أسامة إبراهيم الظهير الأيمن، بعد محاولة إرسال كرة عرضية تغير اتجاهها في الهواء وتسكن شباك محمود أبو السعود، حارس المقاولون العرب، وفي الأمتار الأخيرة من المباراة نجح المقاولون في تسجيل هدف التعادل عن طريق المدافع محمد سمير، وبالتحديد من تنفيذ ناجح لركلة جزاء في الدقيقة 84.

فرحة المقاولون بالتعادل لم تكتمل، وبعد دقيقتين فقط نجح البديل محمود قاعود من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، ليقتنص الفوز الثالث للفريق في الموسم الجديد للدوري.

حكم المباراة احتسب 6 دقائق كوقت بدلا من الضائع، شهدت هجمات متنوعة من قبل البنك الأهلي لتعزيز تفوقه، فيما حاول المقاولون، المنقوص، من معادلة النتيجة من خلال الهجمات المرتدة ولكن دون جدوى.

بهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيده للنقطة العاشرة ليقفز للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الخامسة في المركز الثالث عشر.