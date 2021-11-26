رئيس «سياحة النواب»: مصر خطفت أنظار العالم بحفل طريق الكباش

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن مصر خطفت أنظار العالم بعد انطلاق الحفل الأسطوري الضخم لمشروع "طريق الكباش" والنجاح الكبير برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الاحتفالية المبهرة ظهر مردودها من خلال وسائل الإعلام الأجنبية وسوف تحقق مكاسب متعددة ومزايا كثيرة للدولة المصرية وأكبر ترويج للمعالم الأثرية والسياحية في مصر، مشيرة إلى أن المعابد وإنارتها التي ظهرت في الاحتفالية ستساهم في عملية الترويج للسياحة المصرية.



وأضاف “علي" أن هذا الاحتفال الأسطوري جسد عظمة القدماء المصريين، وحكى تاريخًا عظيمًا من حياة المصريين القدماء، حيث جرى إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك على امتداد نحو 2700 متر.



وتابعت رئيس سياحة النواب أن مدينة الأقصر أشرقت على العالم في ثوبها الجديد احتفالًا بالحدث العالمي الضخم لافتتاح طريق المواكب الكبري المعروف بطريق الكباش الفرعوني، في احتفالية كبري ومواكب ضخمة وفعاليات تتوزع على عدد من المواقع الأثرية والسياحية بالمدينة، مضيفة أن هذا الاحتفال سيجعل من مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح بالعالم، وفي الوقت الحالى قبل الاحتفالية يوجد إقبالًا كبيرًا على زيارة الطريق.