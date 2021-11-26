أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن "بي. وان. وان. 529" هي إحدى سلالات فيروس كورونا المقلقة.



نقلت ذلك اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة الصحة العالمية، التى كشفت عن ذلك بعد مشاورات مع الخبراء الدوليين.



ووفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، يعد هذا التصنيف إشارة إلى أن هذه السلالة المتحورة أكثر عدوى أو تؤدي إلى مسار مرضي أكثر خطورة.



بالإضافة إلى ذلك، مع وجود "السلالة المقلقة" هناك خطر من أن تكون اللقاحات التقليدية أو الأدوية أو تدابير كورونا أقل فاعلية معها.



وقالت المنظمة إن هذه السلالة التي أطلق عليها اسم "أوميكرون" لديها عدد كبير من الطفرات وبعضها يثير القلق.



وأشارت دلائل أولية إلى زيادة خطر الإصابة مرة أخرى بهذه السلالة مقارنة بالسلالات الأخرى التي تشمل أيضا متحور دلتا السائد حاليا.



ووفقا للمنظمة تم اكتشاف هذه السلالة في جنوب أفريقيا باستخدام التحليل الجيني يوم التاسع من الشهر الجاري.



وفي المجمل تم اكتشاف هذه السلالة وراثيا حتى الآن أقل من 100 مرة.



وقد ثبت وجود العديد من التحورات التي يعتقد العلماء أنها يمكن أن تؤدي إلى انتقال أسهل للمرض.



ومع ذلك قالت المنظمة إنه سوف تمر أسابيع قبل أن تتضح الآثار الدقيقة للإصابة بهذه السلالة.



وحتى الآن حددت منظمة الصحة العالمية "أربع سلالات مثيرة للقلق": وهي ألفا وبيتا وجاما ودلتا، تتسبب جميعها في إصابات كبيرة من الوباء بسبب سهولة قابليتها للنقل.



إضافة إلى ذلك تم إدراج نوعين من "المتحولات التي تحت الملاحظة" التي ظهرت في أمريكا الجنوبية في مطلع العام الماضي.



وأعلنت المفوضية الأوروبية وألمانيا وبعض الدول الأخرى اليوم الجمعة أنها ستحد من عدد القادمين من دولة جنوب أفريقيا.



وفي المقابل أوصى المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لندماير نيابة عن المنظمة بإجراءات سليمة علميا وتقييما دقيقا للمخاطر.



وقال لندماير: "حتى اللحظة هناك تحفظات بشأن قيود السفر".



ومن وجهة نظر المنظمة ينبغي تجنب الضرر الذي يلحق بحركة النقل الدولية.



وأضافت أنه بدلا من ذلك يجب الاعتماد على المراقبة الدقيقة لعملية العدوى والتحليل الجيني لأي حالة من حالات كورونا.



وصف وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو باهلا، قيود السفر بأنها "غير مبررة".



وقال في مؤتمر صحفي، إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت السلالة الجديدة معدية أكثر من السلالات الأخرى.