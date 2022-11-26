وزير الاقتصاد الألماني يدافع عن خطط الحكومة لكبح أسعار الكهرباء والغاز

دافع وزير الاقتصاد الألماني عن خطط الحكومة لكبح أسعار الكهرباء والغاز، واصفا الإجراءات بأنها "جدار حماية من نيران ارتفاعات الأسعار الهائلة".

وقال هابيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة ضد أسعار الغاز والتدفئة والكهرباء، التي انفجرت نتيجة الهجوم الروسي على أوكرانيا، مضيفا أن هذا يساعد الصناعة، وكذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ويؤمن الوظائف.

فيما مهدت الحكومة الألمانية أمس الجمعة، الطريق لكبح أسعار الغاز والكهرباء المخطط لها العام المقبل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين خاصين بإغاثة عملاء الطاقة، ويجب أن يوافق البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) على الخطط خلال ديسمبر المقبل حتى تدخل حيز التنفيذ كما هو مخطط في العام المقبل.

وتتفاعل الحكومة مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بمكابح أسعار تقدر بالمليارات، والتي تهدف إلى تخفيف العبء على الأسر والشركات.

ومن المخطط أن يكون هناك حد أقصى لأسعار الكهرباء والغاز والتدفئة لشريحة كبيرة من الاستهلاك.