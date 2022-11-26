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عُثر على جثتي الطفلين اللذين فقدا جراء السيول التي اجتاحت منزلهم في قرية حسار الكبرى في كركوك بالعراق.

وكانت الأسرة تعمل في حراسة حوض للأسماك، وفقد لها طفلان بسبب الفيضان.

وأفاد شهود عيان من موقع الحادث بأنهم أنقذوا عدة أشخاص إلا أن اثنين من الأطفال فقدا نتيجة السيول، وفق شبكة رووداو العراقية.

وعثرت فرق الدفاع المدني والصحة والشرطة على جثتي الطفلين المفقودين.

وقالت شرطة كركوك إن حادث الفيضان تبين خلاله فقدان طفلين اثنين أعمارهما سنة ونصف السنة، وآخر شهر.

فيما أفادت مديرية الدفاع المدني بأنه نتيجة الأمطار وتواجد منزل العائلة في منطقة منخفضة، اجتاحت السيول تلك المنطقة.

وأشارت إلى أن "بقية العائلة تم إانقاذهم وهم 12 شخصا ويتواجدون الآن في مكان آمن".

وضربت موجة أمطار غزيرة صباح الجمعة، مناطق متفرقة من مدن ومحافظات إقليم كردستان، ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الأحد المقبل وطلب من الأهالي أن يكونوا حذرين حفاظا على أرواحهم.