المستشار الألماني شولتس يبدي ثقته في تجاوز فصل الشتاء رغم أزمة الطاقة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه سيبقي ألمانيا على استعداد لاتخاذ المسار الذي حددته حتى الآن في تجاوز أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل.

وقال شولتس اليوم السبت في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية براندنبورج في مدينة كوتبوس: "مع كل القرارات التي اتخذناها، يمكننا أن نقول في هذه المرحلة قبل الشتاء: من المؤكد أن نتجاوز هذا الأمر معا، ومن المؤكد أن نتجاوز هذا الشتاء".

وأوضح شولتس أن إعادة تشغيل أكثر من 20 محطة طاقة تعمل بالفحم تمت بالفعل أو استمر تشغيلها، وما تزال محطات الطاقة النووية الثلاثة القائمة تعمل خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن صهاريج تخزين الغاز امتلأت بعد أن فرغت قبل عام، ويتم بناء محطات للغاز السائل على السواحل الشمالية لألمانيا، والتي تضمن جنبا إلى جنب مع الواردات من النرويج وهولندا استعداد ألمانيا جيدا لمواجهة الشتاء.