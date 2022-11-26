المرصد السوري: قذائف تستهدف قاعدة تركية بريف حلب الشمالي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية المتمركزة في قاعدة كلجبربن بريف حلب الشمالي، قصفت بعدة قذائف مدفعية، محيط مدينة تل رفعت، وقرية الشيخ عيسى، وحربل، بريف حلب الشمالي.

وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي، مساء السبت، أن القوات الكردية والنظام، في المقابل، قصفت بالمدفعية الثقيلة قاعدة عسكرية تركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، دون ورد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد اليوم، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت بأكثر من 40 قذيفة مدفعية، محيط قرى الشوارغة وقلعة الشوارغة والعلقمية، بناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام، بريف عفرين شمال غربي حلب.

ويوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «العمليات الجوية التركية ضد جماعة مسلحة كردية بشمال سوريا، ليست سوى البداية»، لافتًا إلى أن «أنقرة ستطلق عملية برية هناك في الوقت الملائم، وذلك بعد تصاعد الضربات الانتقامية».

وأضاف أن «تركيا عازمة أكثر من أي وقت مضى، على تأمين حدودها الجنوبية، عن طريق (ممر أمني) مع ضمان وحدة أراضي كل من سوريا والعراق، حيث تنفذ أيضا عمليات تستهدف المسلحين الأكراد».

وقال أردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: «مستمرون في العملية الجوية وسنضرب الإرهابيين بقوة من البر في أنسب وقت لنا».

وأضاف: «أقمنا جزءا من هذا الممر (و) سنعتني به بدءا من أماكن مثل تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني) التي هي مصدر المتاعب».