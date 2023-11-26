مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين إثر تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بصحراوي المنيا الشرقي

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شهد الطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا تصادم بين سيارتين، مما تسبب في مصرع 14 شخصا وإصابة اثنين آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية تل بني عمران التابعة إداريًا لمركز ديرمواس جنوب المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والتحريات، مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس العام.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي.