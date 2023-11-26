القسام تبث لقطات لتشييع جثامين شهدائها الأربعة في مخيم جباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات مصورة لتشييع جثامين أربعة من قادتها في مخيم جباليا، ممن استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

انا لله وانا إليه راجعون،{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} الآية 169م سورة آل عمران،إن العين لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقكم لمحزونون.https://t.co/LcsUblxhi0 — Izz al-Din al-Qassam (@din_al37730) November 26, 2023

وكانت كتائب القسام، قد أصدرت بيانا في وقت سابق من اليوم، أعلنت فيه استشهاد أربعة قادتها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أبرزهم عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال أحمد الغندور.

وقالت القسام في بيانها: «تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال، وهم القائد أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، والشهداء القادة: وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام».

وأضافت أن الشهداء ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى، وتابعت: «نعاهد الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دمائهم نورًا للمجاهدين ونارًا على المحتلين».