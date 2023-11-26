الرئيس الألماني يصل إلى تل أبيب في زيارة تضامنية لإسرائيل

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، مع باربل باس، رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاج"، إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب في زيارة تستمر يومين.

ومن شأن هذه الزيارة من جانب أعلى ممثلين للدولة الألمانية في ظل الحرب في غزة، أن تكون إشارة خاصة للتضامن مع إسرائيل.

ويلبي شتاينماير وباس بذلك دعوة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

جدير بالذكر أن كلا الرئيسين الألماني والإسرائيلي تربطهما صداقة وثيقة.

وترافق شتاينماير خلال الزيارة زوجته السيدة إلكه بودنبندر. وبعد زيارة إسرائيل، سيتوجهان أيضا لزيارة كل من عمان وقطر.

وفي رسالة عبر الفيديو تم بثها أمس السبت، أكد الرئيس الألماني حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة حركة حماس، إلا أنه دعا أيضا للامتثال للقواعد الإنسانية.

ودعا شتاينماير في تلك الرسالة لحل الدولتين، وأكد أن تحقيق السلام يستلزم تحقيق المزيد من الأمن لإسرائيل وفي الوقت ذاته توفير أفق مستقبلية للفلسطينيين.

وأشار إلى أن إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس سيكون موضوعا محوريا للمباحثات السياسية. وأعرب عن شعوره بالارتياح بعد الإفراج عن الدفعة الأولى منهم.

وأضاف شتاينماير أنه يعتزم التحدث خلال زيارته في قطر عن إمكانية مواصلة المفاوضات، وأكد أن "إطلاق سراح الرهائن، جميع الرهائن ،هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب ".

كان المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الدفاع بوريس بيتسوريوس، قد زارو إسرائيل تضامنا معها في أعقاب عملية حركة حماس طوفان الأقصى والتي شملت هجمات صاروخية واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز أشخاص واقتيادهم إلى قطاع غزة.