ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 3200 شخص

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 20 مواطناً على الأقل من الضفة.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن «عمليات الاعتقال تركزت في جنين والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي: رام الله، وطولكرم».

وذكرت أن «حملة الاعتقال رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة تحديداً في محافظة جنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والاعتداءات بالضرب المبرّح بحق المواطنين وعائلاتهم، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3200، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتابعت: «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا».