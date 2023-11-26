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تحركت الحافلة التي تُقل المحتجزين التايلانديين والروسي، إلى معبر رفح مُجددا تمهيدا لتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.

واستقل المحتجزون الأربعة (3 تايلانديين وروسي) سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لاستكمال عملية تسليمهم.

ووصل في وقت سابق من اليوم، المحتجزون الأربعة بعد إخراجهم من قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وأجري كشف طبي على المحتجزين الأربعة فور وصولهم للأراضي المصرية، وذلك قبل نقلهم إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.

وهذه الصفقة تتضمن إطلاق سراح 13 أسيرا ومحتجزا إسرائيليين جرت عملية تسليمهم في منطقة كارني لدواعٍ صحية لسيدة من بينهم.

وتسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المحتجزين الـ13 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى ضمن بنود الهدنة الإنسانية في غزة.

واللافت في الدفعة الثالثة، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، سلمت المحتجزين الإسرائيليين في منطقة بشمال غزة، على عكس ما كان يحدث خلال الدفعتين السابقتين.