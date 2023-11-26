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ألمانيا تعلق على إطلاق حركة حماس سراح مجموعة ثانية من الأسرى


نشر في: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 4:58 ص | آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2023 - 4:58 ص

عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السبت عن "ارتياح" بلادها لإطلاق حركة حماس سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان إسرائيليين.

وكانت حماس أطلقت أيضا الجمعة سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد الألمان المفرج عنهم.

وكتبت بيربوك عبر منصة إكس: "أفكر في أولئك الذين ما زالوا لدى حماس. نحن نعمل بكل قوانا للإفراج عنهم قريبا".

وفي وقت سابق من ليل السبت، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد تظهر تسليم الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال بموجب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

ومساء يوم السبت، نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.


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