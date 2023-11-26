رئيس بلدية غزة: الاحتلال يعرقل عملية إيصال الوقود إلى القطاع

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج، إن «المعاناة ما زالت على أشدها في كامل القطاع»، مشيرًا إلى أن البلدية لم تتسلم كميات كافية من الوقود.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، صباح الأحد، أن «الاحتلال يعرقل عملية إيصال الوقود إلى القطاع»، لافتًا إلى أن عددًا قليلًا من شاحنات المساعدات وصل إلى شمال غزة.

وتابع: «العدد غير كافٍ لسد الجوع والعطش الذي يعانيه المواطنين»، قائلًا إن «رغيف الخبز غير متوفر لعدد كبير من المواطنين».

وتوقع زيادة عدد الشاحنات ووصوله إلى أكثر من 200 شاحنة لشمال غزة، موضحًا أن منطقة وادي غزة يقطنها 700 ألف شخص متواجدين في بيوتهم أو منازل أقاربهم أو مدارس الإيواء وبعض المستشفيات المختلفة.

وذكر أن «العديد من الأشخاص في جنوب غزة يرغبون في العودة مرة أخرى إلى الشمال؛ لأن حياتهم صعبة ولا تتوفر لهم أماكن الإقامة».

وشدد على أهمية إيصال الطعام والوقود والمياه لمختلف المناطق، والعمل الجاد على إعادة خطوط المياه والكهرباء، إضافة إلى المساعدة على نقل مكبات النفايات العشوائية خارج المدينة؛ لمنع كارثة بيئية وصحية محتملة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.