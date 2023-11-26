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يستضيف برنامج "نجوم على لايف" الدكتورة سالمة نجا الأستاذ بالمركز القومي للبحوث والحاصلة على جائزة المرأة التقديرية لعام ٢٠٢٣، وذلك في الحلقة التي تذاع في السادسة مساء غد الاثنين، على شاشة قناة نايل لايف.

ويدور الحديث حول نشأتها ومكان الميلاد وبدايتها مع البحث العلمي وأهم محطات مشوارها المليء بالإنجازات والنجاحات وإسهاماتها العلمية في تخصصها علوم المواد وأهم المنح والمهمات خارج مصر.

يذكر أن الدكتورة سالمة نجا، حصلت على ٤ براءات اختراع في مجال علوم المواد، ونالت العديد من الجوائز العلمية تقديرا لعطاءها وتميزها كان أحدثها جائزة المراة التقديرية لعام ٢٠٢٣.

برنامج "نجوم علي لايف" من إعداد ولاء شعراوي، وتقديم أحمد علاء الدين، واخراج شريف عبد الهادي.