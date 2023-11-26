قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الحديث عن وجود صراع بين الإعلام التقليدي والسوشيال ميديا غير موجود، فالمحتوى الجيد يفرض نفسه في أي وقت وفي أي وسيلة ومنصة إعلامية.

وأضافت الحديدي خلال مداخلة في جلسة "جمهور بلا إعلام!" التي عقدت ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام، اليوم الأحد: أنا بنت الإعلام التقليدي وأرى أن الإعلام التقليدي باقي وغير زائل، فهو مهم للغاية.

وتابعت: أرى أن الإعلام التقليدي سيظل موجودا في مجتمعات معينة، فما زال موجودا في بريطانيا وأمريكا، في هذا المجتمعات تجد الجرائد ما زالت موجودة وتوزع وتقرأ وتنافس.

وأردفت: "حينما أزور لندن ونيويورك أجد المواطنين في المترو وفي الشوارع يقرأون الجرائد، وبشكل كبير".

وعقد "منتدى مصر للإعلام"، عددا من الفعاليات والعروض المبتكرة الأخرى، ومن بينها، "المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي: من يمتلكه؟" و"تطوير الخبر الرياضي إلى قصة صحفية والتقصي العابر للحدود في قضايا الصحة".

ويعقد المنتدى، عددا من ورش العمل، ومن أبرزها: "استخدام البيانات والمعادل البصري في تغطية الانتخابات"، و"المصادر المُجهلة: من يحمي المصداقية؟"، و"كيف تسوق قصتك كصحفي حر"، و"مدققو الحقائق: خطوة على الطريق الصعب"، و"قصص اقتصادية أكثر تشويقا"، و"اتقن رسائلك: كيف تصنع استراتيجية تواصل قوية"، و"استكشاف البيانات الضخمة باستخدام لغة R البرمجية"، و"من الترافيك إلى الأرباح، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز ربحية الصحافة".

وتتناول فعاليات المنتدى، على مدى يومين تحديات العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار، من خلال العديد من الجلسات والنقاشات المعمقة، وورش العمل التقنية لتحسين مهارات الصحفيين.