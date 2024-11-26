مجموعة السبع تعلن تأييدها وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع عن تأييدهم لوقف إطلاق النار في لبنان.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزراء خارجية مجموعة السبع قولهم: "نؤيد بقوة وقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل وحزب الله".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس عليه، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية في لبنان بأن واشنطن وباريس ستعلنان عند نحو الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان.

كما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الرئيس الأمريكيّ جو بايدن، سيعلن التوصل لاتفاق، مساء اليوم، على أن يدخل الاتفاق حيّز التنفيذ، صباح غدا الأربعاء، بحسب وكالة معا الإخبارية.