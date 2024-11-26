أكد روبي فاولر، أسطورة ليفربول، أن تحطيم محمد صلاح، نجم الريدز لأرقامه القياسية لا يزعجه، مشيرا إلى أن صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، وغيابه عن الكرة الذهبية «مزحة».

قال روبي فاولر في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" لا يزعجني كسر محمد صلاح أرقامي القياسية مع ليفربول ، صلاح ظاهرة ويسجل أهداف لا تصدق وأنا من أكبر مشجعيه، إنه لاعب رائع وإحصائياته خارقة وكل ما يكسر من أرقام قياسية تساعد ليفربول وهو ما يسعدني".

أتم فاولر:" ما يفعله محمد صلاح حاليا أمر مذهل وهو من أفضل لاعبي العالم وغيابه عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة البالون دور في الفترة الماضية هو "مزحة" ويجب أن يكون من بين المرشحين المتنافسين على الكرة الذهبية في العام المقبل".