استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون وبيت حانون في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها "إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الحرية التي تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا وإصابة العشرات، كما استشهد شاب فلسطيني في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على بيت حانون شمال القطاع".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و249 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، فيما لايزال آلاف الضحايا تحت الركام، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.