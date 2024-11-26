التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري الأبطال

يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي مع مستضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط من مبارياته الأربع الأولى، فيما يحتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: جوراين تيمبير، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس وريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي وديكلان رايس..

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز وجابرييل مارتينيلي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: نيتو، تومي سيتفورد، جاكوب كيويور، أوليكساندر زينشينكو، كيران تيرني، لياندرو تروسارد، جورجينهو، ميكيل ميرينو، مايلز لويس سكيلي، إيثان نوانيري، رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس.

فيما يدخل سبورتنج لشبونة مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: فرانكو إسرائيل.

خط الدفاع: جيرميه جستي، جونكالو إيناسيو، عثمان ديوماندي.

خط الوس: مورتين هيولماند، هيديماسا موريتا وماركوس إدواردز.

الهجوم: جيوفاني كويندا، ماكسيميليانو أروخو، فرانسيسكو ترينكاو وفيكتور جيوكيريس.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: فلادان كوفاتشيفيت، دييجو كالاي، ماتيوس ريس، بريتو أليكساندر، إيفان فريسنيدا، ألفيس ميجيل، جيني كاتامو، دانيال براجانزا، ريكاردو إيسخايو، سيموس جواو، ماورو كوتو وكونراد هاردير.