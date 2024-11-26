مقتل ضابط شرطة وإصابة مشتبه به جراء إطلاق نار في تكساس

قتل أحد أفراد الشرطة الأمريكية وأصيب مشتبه به خلال إطلاق نار في شمال تكساس، بحسب ما أفادت به الشرطة في الولاية اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الشرطة كريس سميث إن الضابط كوبر داوسون توفي في أحد المستشفيات إثر إطلاق نار وقع مساء الاثنين في مدينة جرينفيل، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة دالاس.

وأضاف سميث أن داوسون تعرض لكمين أثناء مطاردة على الأقدام بعد محاولة توقيف مركبة. وأطلق داوسون النار على المشتبه به وأصابه، وتم نقله إلى المستشفى.

ولم تكشف السلطات عن اسم المشتبه به أو تفاصيل حالته الصحية.