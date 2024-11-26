مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية يتفقد عيادات العبور الشاملة

تفقد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، صباح اليوم، عيادات العبور الشاملة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة التواجد الميداني، ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة تفقد عيادات الباطنة، العظام، الأسنان، الممارس، الجلدية، الأشعة، العلاج الطبيعي، المعمل، المخازن والصيدليات.

كما راجع مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية مؤشرات أداء العيادة، تواجد الأطباء، سجلات الحضور والانصراف، أداء شركتي الأمن والنظافة، أعطال الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مخزون الأدوية والمستلزمات.

لاحظ مدير الفرع بعض القصور، مثل تغيب طبيب الأطفال، وغياب التواصل مع المواطنين، وضعف التردد على عيادات الأسنان. على الفور، استدعى مدير الفرع طبيب أطفال لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال، ووجه الطبيب الممارس لتكرار العلاج.

وخلال الجولة، أوصى مدير الفرع بالقليوبية بتحويل مسئول خدمة المواطنين للتحقيق، موجهًا إدارة العيادة بعقد اجتماع يومي مع فرق العمل وتوزيعها للتواجد وسط المواطنين للوفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم، مع عمل سجلات تُدون بها الشكاوى والإجراءات ورقم التليفون.

طلب مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية زيادة معدلات التردد على عيادات الأسنان من خلال توعية المواطنين وتعريفهم بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان، وعرض خدمات العيادة على شاشات العرض، موجهاً مديرة التموين الطبي بتوفير مستلزمات التشغيل.

كما وجه مديرة الشئون الطبية بسرعة توفير تخصصات المسالك البولية والمخ والأعصاب، تيسيرًا على المواطنين.

أثنى مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية على مشروعات تحسين جودة الصيدليات والمعمل، ورقمنة حجز الدور في صرف الأدوية، فضلاً عن تواجد باقي التخصصات الطبية في المواعيد المعلنة.

استمع مدير الفرع إلى المواطنين، ووجه بتذليل أي عقبات تواجههم في الحصول على الخدمة الطبية، مع الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وفي نهاية جولته، شدد مدير الفرع على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات وتلافي ملاحظات المرور، ومنح مهلة أسبوعين للإصلاح وإعادة التقييم، لضمان تقديم أفضل الخدمات.