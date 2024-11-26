دوي انفجارات في حيفا بعد رشقة صاروخية من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي انفجارات في حيفا، مشيرة إلى اعتراض 6 صواريخ على الأقل في سماء حيفا وخليجها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "اعترضنا 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

ونشرت وسائل الإعلام الاسرائيلية صورا لأضرار داخل مطعم قرب حيفا وقد أصيب بصواريخ حزب الله.

هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة امرأة في كريات آتا بخليج حيفا خلال توجهها إلى ملجأ، إثر دوي صفارات الإنذار.

ويأتي هذا القصف بعد غارات عنيفة على العاصمة بيروت.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يصدقان على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية، وذلك في ظل الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق لبنانية لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت.