حزب الله: لن نسمح لنتنياهو بتمرير فخ بالاتفاق

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، محمود قماطي، لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، إنهم لن يسمحوا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمرير ما وصفه بـ"فخ الاتفاق".

وأضاف قماطي: "يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة غدا"، مشيرا إلى تشكيكهم "بالتزام نتنياهو الذي عودنا على الخداع، ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تلفزيون إسرائيلي أن مجلس الوزراء الأمني المصغر يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن الطاقم الوزاري الأمني المصغر يصدق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس عليه، بحسب وكالة معا الإخبارية.