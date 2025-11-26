استطلاع: أكثر من نصف الألمان يرون الحياة أكثر إرهاقا من الماضي

كشف استطلاع للرأي، أن نحو 3 من بين كل 5 بالغين في ألمانيا يعتبرون أن الحياة اليوم أكثر إرهاقا مما كانت عليه قبل 15 أو 20 عاما.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مؤسسة التأمين الصحي "تيشنيكر كرانكنكاسه"، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، يرى 57% من المشاركين أن الأعباء ازدادت، فيما قال 40% إن الأمر يتعلق فقط بزيادة الحديث عن التوتر.

وبحسب نتائج الاستطلاع المعروف باسم "تقرير التوتر"، والمقرر عرض نتائجه في برلين اليوم الأربعاء، يرى 63% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاما الحياة اليوم أكثر إرهاقا، بينما بلغت نسبة من يرون ذلك بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما 53%.

وأجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل الاستطلاع 1407 أشخاص في ألمانيا تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وتم إجراء الاستطلاع في مايو/أيار 2025.