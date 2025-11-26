نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في عين شمس: الكومي ومرزوق يحسمان مقعدي الدائرة

أعلنت اللجنة العامة لدائرة عين شمس بمحافظة القاهرة نتائج الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وذكرت اللجنة أن 20,568 ناخباً أدلوا بأصواتهم في الدائرة، من بينهم 15,302 صوتًا صحيحًا.

وتصدر الأصوات مرشح حزب مستقبل وطن محمد سعيد سليمان الكومي، بحصوله على 8341 صوتاً، وحصل مرشح حزب حماة وطن أشرف مرزوق عزيز خليل ثانيا بحصوله على 7798 صوتاً.

ووفقا لهذا الحصر العددي، فقد حسم الكومي ومرزوق المقعدين المخصصين للدائرة بعد تجاوزهما نسبة 50% من عدد الأصوات الصحيحة، انتظارا لإعلان النتيجة الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعن أقرب المنافسين، جاء في المركز الثالث المرشح المعتز بالله عبدالرازق إسماعيل، مستقل، بحصوله على 3346 صوتاً، والرابع يسري نجيب مهني جبرة، مستقل، حصل على 2274 صوتاً.

وتنافس في دائرة عين شمس 13 مرشحًا، بينهم مرشح حزب مستقبل وطن، ومرشح حزب حماة وطن، ومرشح من حزب إرادة جيل، فيما تنافس الباقون كمستقلين، على مقعدين عن الدائرة.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.