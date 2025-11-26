كشف الحصر العددي الأولى لانتخابات ممجلس النواب بخليج العقبة الدائرة الأولى بمحافظة جنوب سيناء، عن تقدم المرشح حسين سليمان موسى جبلي، بإجمالي 5814 صوتا، بينما حصل المرشح عابد فتيح، على 2781 صوتا، والمرشح أحمد ناصر محمد موسى، على 1265 صوتا، والمرشح سالم موسى حمدان حصل على 667 صوتا، والمرشح محسن محمد إبراهيم، حصل على 181 صوتا، والمرشح سيد أحمد إبراهيم، حصل على 76 صوتا.



وبذلك يكون اكتسح المرشح حسين موسى جبلي، في الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ.

وبلغ العدد الحصري للناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة بالقائمة 36079 ناخبا، أدلى بأصواتهم 11332 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1180 صوتا، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 20252 صوتا.

وأسفر الحصر العددي للأصوات التي حصلت عليها القائمة عن 9055 صوتا، وعدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 2087 صوتا.

وفي النظام الفردي، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 37079 ناخبا، وبلغ إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 11332 ناخبا.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 548 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 10784 صوتا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103698 ناخبًا بالدائرتين الدائرة الأولى والتي تضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، والدائرة الثانية التي تضم مدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء".

وجرت الانتخابات بجنوب سيناء على 4 مقاعد، بواقع 2 فردي ويتنافس عليهم 15 مرشحا، بينهم 6 في الدائرة الأولى، و9 في الدائرة الثانية، ومقعدين للقائمة.